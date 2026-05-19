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中工董事長周志明請辭

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

中工（2515）昨（19）日公告董事長周志明因個人因素請辭董座、資安長一職；中工表示，目前公司各項營運均維持正常，董座請辭對公司財務及營運並無重大影響。

值得注意的是，中工今（20）日股東會改選七席董事，現在董座請辭是否為今日股東會市場派寶佳集團進駐提前布局，值得持續觀察。

不過中工董座周志明請辭時間敏感，20日正是公司股東會，且會中將改選七席董事；由於市場派寶佳集團透過旗下堡新投資為首的15家投資公司和自然人個人、已掌握中工持股約22%，加上市場派積極徵求委託書，市場初估，整體寶佳集團可掌握持股至少40%。

今日中工股東會寶佳集團勢在必得，董座請辭是否為今日股東會市場派寶佳集團進駐提前布局，以及寶佳集團是否能拿下五席董事的絕對優勢主導，今日答案就會揭曉。

股東會 中工

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