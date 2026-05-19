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統一超展店 衝複合商場

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

統一超（2912）昨（19）表示，為貼合消費者多變的生活型態，也因應市場變化做多樣化調整，包含Fresh店型、複合型大店與商場店等型態。同時台灣7-ELEVEN預計每年維持新增150至200家門市步調，並持續擴大多元事業布局，深化打造「生活服務平台」。

近年來統一超旗下事業各自衝刺，往生活服務平台邁進，尤其，轉投資事業兩大品牌更傳捷報，星巴克康是美同步宣布打造複合店型「愿秀門市」，同時也是雙600間門市，朝多元化布局展店。

大型複合商場已成為統一超整合旗下通路、打造生活體驗的重要場域，目前全台共有四家門市。將於5月24日正式開幕的南港「愿秀門市」為第五家據點，占地約300坪，集結7-ELEVEN、康是美、星巴克與21PLUS四大品牌，並導入全新空間設計與選品策略。

目前統一超旗下大型複合商場，還包括由7-ELEVEN、康是美、星巴克與統一精工共構、占地逾千坪的新世代複合商場「Par K* Avenue」，以及台灣7-ELEVEN第7,000家「首府門市」、「ZEELAND-MARK」與「愿橋門市」等據點。

統一 康是美 星巴克

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