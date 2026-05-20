至上2026年有望賺一股本

半導體通路商至上（8112）受惠記憶體價格高漲，今年以來業績大增，法人看好本季獲利表現可望更上層樓，全年可賺進超過一個股本無虞。

至上是三星在台指標性代理商，首季業績表現亮眼，單季營收首度超越千億元大關，每股純益3.91元。該公司3月業績站上歷史新高峰，4月營收為歷史次高，前四月合併營收1,452.25億元，年增1.11倍。在該公司首季營收結構中，記憶體相關比重高達88％。

目前三星工會罷工情勢尚未明朗，業界人士評估，現階段對於至上的記憶體原廠貨源應當沒有太多影響。在記憶體價格保持漲勢的情況下，可觀察該公司第2季庫存水位是否持續提升。

同時，手機應用占至上業務有一定比重，雖然今年智慧手機市場遭遇逆風，不過該公司的伺服器應用業務適時提供支撐，在其首季的記憶體營收中，伺服器應用占39.9％，超越手機應用的38.9％，成為記憶體業務的第一大應用，且其中逾七成是供應熱門的AI伺服器應用，二成多是供應一般伺服器。

法人預期，後續至上伺服器應用占其記憶體事業營收比重可能上看五成。

至上先前於法說會中表示，本季伺服器應用的DRAM報價約上漲四成，Flash報價上漲近三成，接下來進入第3季，記憶體價格應續揚。