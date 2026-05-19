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華夏第2季產銷量估下滑

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

國內聚氯乙烯（PVC）代表性業者華夏（1305）昨（19）日舉行法人說明會。展望第2季，華夏表示，由於原料供應因素，第2季估無法全產，預計整體產銷量也較第1季下滑，但產品個別毛利表現則會向好。

華夏表示，未來營運策略「先安內再攘外」，將致力穩住獲利相對較高的內銷市場，並審慎規畫調整外銷策略，避開競爭最激烈的印度市場。也將持續耕耘特殊加工需求、特殊規格產品，優化產品組合、提升獲利表現。

華夏昨日召開法說會，由總經理胡吉宏、業務處處長暨發言人吳建興主持。胡吉宏表示，PVC產業在過去3、4個月內起落相當大。中國電石法PVC貨源增加，成為價格標竿，拖累乙烯法價格；4月PVC價格開始反轉，原料乙烯、EDC都下跌。預估第2季VCM及PVC無法全能生產，華夏將努力做好產銷規劃，策略性降低整體庫存，以減少風險，並保持開動率的機動性。

華夏2026年第1季稅後虧損1.2億元，每股淨損0.21元，虧損幅度較前一季、去年同期收斂。第1季PVC／VCM銷售金額較去年同期增加2.95億元。

華夏 印度

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