華夏第2季產銷量估下滑

均華（6640）總經理石敦智昨（19）日表示，全球前十大OSAT（委外封裝和測試廠）廠都是均華的客戶，目前晶圓廠和OSAT都加碼對先進封裝的投資，訂單能見度看到明年第2季，今年是營運樂觀的「好年」。均華配合客戶需求，已開始準備赴美設立子公司。

2026-05-20 00:19