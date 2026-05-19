聽新聞
0:00 / 0:00

和泰車促銷 打家電牌

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

在車廠即將推出新車款與促銷下，今年6月車市看好，龍頭車廠和泰車（2207）加碼搶市，可望再推出家電促銷，持續提升市占率，今年上半年營運穩健向上。

若再看整體車市，加上特斯拉、本田的新車交付，沈寂多時的台灣車市可望恢復元氣，帶動新車銷售全面復甦。

車廠的夏季競賽即將啟動，傳統車商在6月推出的優惠促銷與過年前同樣都是年度盛事，去年和泰車贈車送的投影機有效帶動新車銷售，業界預期和泰車今年6月勢必捲土重來，再度推出家電促銷，許多消費者也蓄勢待發，準備在6月買新車。

和泰車今年年初RAV4改款，接單超出預估，有效帶動和泰車的新車銷售。裕日車雖然沒有全新車款，但持續以優惠特仕車方式搶市，穩住基本盤。另外中華車年初以來 Mitsubishi XFORCE 市場銷售表現亮眼，帶動三菱品牌提車台數成長，也被認為將在今年的夏季競賽展現產品力。

業界指出，除了和泰車將推出的促銷案之外，傳統各家國產車廠也都會在6月推出促銷優惠方案，再加上業務人員的內促獎金折讓，預期將有效帶動新車銷售。對於一般國產車的消費者而言，購車都是長期的預算，原本就有購車計畫，但加碼促銷有利於刺激消費者加快購車的決定，也因此每年的夏季競賽促銷，都能帶動新車銷售。去年此時因為關稅議題，造成消費者緩購，今年關稅議題對國產車而言，影響有限，今年6月的車市表現，可望優於去年。

近期市場買氣逐漸恢復動能，台灣本田就指出，Honda PRELUDE接單超乎預期，首批100台配額已全數完售，新年式配額積極爭取中。此外量販車款All-new CR-V全新搭載e:HEV電油動力預接單價99.9萬元起，市場反應相當熱，預期6月開始交車後，本田的掛牌數將可快速拉升。

至於特斯拉則屬於車市的不確定因素，交車台數依新車抵台的數量而定，業界看好特斯拉6月將有大船靠港，也是帶動6月車市的重要因素。

和泰車 特斯拉 車市

延伸閱讀

共享機車WeMo無預警上線「Gogoro新車」 網惋惜：光陽超好騎

TTE 旅展雄獅首創「全球鐵道專區」 獨家周邊限量搶購

記憶體高漲衝擊中低階機款 二手翻新機走紅 矽創、敦泰等迎大單

徐旭東未出席股東會 關稅戰爭衝擊東聯盼第2季轉盈

相關新聞

櫃買中心徵才報名 最後一天

櫃買中心今年度擴大徵才，將招募會計審計、財務金融、業務企劃、法務、建築與裝修規劃、資安稽核、資安技術、應用系統開發、主機管理等九類專業領域人才。

日電貿伺服器商機火 高階被動元件出貨升溫

被動元件代理商日電貿（3090）昨（19）日舉行法說會，指出因AI伺服器帶動高階被動元件需求升溫，今年以來需求持續擴大，帶動MLCC、固態電容與電解電容出貨成長，部分高階料件交期更已拉長至半年以上，看好在AI伺服器平台持續升級、CSP資本支出維持高檔下，支撐營運與獲利成長動能。

大聯大第2季獲利拚新高

半導體通路大廠大聯大（3702）昨（19）日召開法說會，看好本季有望再度成為營收、營業淨利與獲利都創新高的一季。

均華訂單看到明年第2季

均華（6640）總經理石敦智昨（19）日表示，全球前十大OSAT（委外封裝和測試廠）廠都是均華的客戶，目前晶圓廠和OSAT都加碼對先進封裝的投資，訂單能見度看到明年第2季，今年是營運樂觀的「好年」。均華配合客戶需求，已開始準備赴美設立子公司。

成熟製程廠 大摩唱旺

近來成熟製程半導體廠股價強揚，吸引市場矚目。外資摩根士丹利（大摩）證券在最新釋出的產業報告中指出，AI狂潮海嘯式外溢，2027年下半年成熟製程產能將出現短缺，嘉惠台系相關廠商。

聯合再生喊太陽能長多

太陽能模組大廠聯合再生（3576）昨（19）日召開線上法說會，財務長洪蕾蕾指出，全球AI資料中心對電力需求激增，加上國內光電目標仍需持續推進，長期看好太陽能產業維持成長態勢，公司正積極優化產線與技術，搶攻市場商機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。