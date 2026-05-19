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儒鴻訂單看到六個月

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

儒鴻（1476）昨（19）日舉辦法說會，儒鴻針對今年展望表示，仍維持「審慎樂觀」的看法，儒鴻目前訂單能見度約六個月，品牌客戶下單仍按預期與計畫執行，公司內部每月營收目標維持30億元以上，今年新品出貨比重可望達15~20%。

特別的是，儒鴻創辦人洪鎮海罕見現身並全程聆聽，會後受訪時直言，當前資本市場對傳統產業「有一點虧待」，傳產股本益比已過度修正。他並指出，科技產業不可能永遠維持高成長，「今年已經看得到變化，下來也會很快」，隨著市場重新檢視基本面，傳產價值有望重新被看見。

儒鴻昨日法說會由董事長王樹文和總經理洪瑞廷主持，王樹文表示，儒鴻目前已導入AI驗布系統，可同時驗貨與貼標，精準記錄瑕疵內容與座標，提升效率並節省人力。另外，公司致力於能源轉型，台灣廠已有10%使用綠電並廣設太陽能；越南廠廢水回收率於2025年提升至57%。

洪瑞廷針對今年展望表示，第2季未見明顯意外狀況，整體訂單展望維持「審慎樂觀」。4月營收年增率看似放緩，但主要與轉期及跨月出貨有關，並非需求明顯轉弱。

洪瑞廷指出，今年前五大客戶訂單狀況與品牌端預期一致，準確度良好，成長動能則來自新客戶持續導入，以及高附加價值、多功能性產品開發。

至於「小巨人」新客戶策略，成熟後的新品牌將轉入固定客戶管理，近兩月略為提升，其中以美國品牌為主，並涵蓋歐洲與亞洲市場，新品開發與合作討論仍相當活絡。

儒鴻 營收 洪鎮海

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