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東聯強攻 AI 化學材料

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導
東聯副董事長席家宜。記者潘俊宏／攝影
東聯副董事長席家宜。記者潘俊宏／攝影

遠東集團第一棒，東聯（1710）昨（19）日股東會，副董事長席家宜表示，東聯致力朝特化品、電子化學品轉型，推進半導體、AI領域的利基產品，全面朝向科技、電子級領域邁進。業內認為，可望擴大與晶圓龍頭廠的合作規模。

席家宜表示，東聯去年特化＋氣體產品已占營收比重六成，乙二醇（EG）占比降為四成，持續朝2028年EG降至25%、電子化學品10%、特化與氣體產品65%的目標努力。

遠東集團旗下東聯昨日舉行股東會，是遠東集團旗下第一家舉行股東會的公司，董事長徐旭東請假未出席，由副董事長席家宜主持。

另外，東聯總經理蔡錫津表示，公司致力調整產品結構，逐步降低對大宗石化產品依賴，聚焦電子化學品、AI特殊應用材料、新能源相關綠色材料等高附加價值領域。

東聯指出，旗下乙醇胺（EA）及乙二醇丁醚（EB）產品線，持續朝電子化學品方向推進，增加半導體級產品客戶、並優化銷售管道。除耕耘已久的電子級二氧化碳，也發展高純度製程溶劑、光阻剝離劑級界面活性劑等關鍵材料。此外，也投入類固態電池材料，結合國內產業夥伴推進量產布局，為台灣儲能及電動車產業發展提供關鍵材料支援。

至於未來研發方向，東聯指出，將針對先進封裝用光固化樹脂材料應用，及高速基板材料等技術趨勢投入研發；並深化CMP製程所需之洗劑與溶劑產品，針對不同晶圓材質與製程節點開發差異化產品組合。

就美、伊戰爭對東聯主要產品EG市況影響，席家宜表示，由於中東貨源占國際EG出口比重約三成，戰爭導致減產、荷莫茲海峽封鎖阻斷出貨，對於EG原先產能過剩的市況影響很大，對東聯相對有利，今年第1季雖仍小幅虧損，但虧損幅度已收斂；更預估第2季有望轉虧為盈。

回顧2025年，席家宜表示，去年乙二醇市場仍供過於求，東北亞產能供3,500萬噸，總需求約3,000萬噸，產能過剩壓抑漲幅空間。

展望下半年，席家宜表示，美國的供應及需求，仍是最大變數。目前全球原油庫存仍低，國際化工巨頭也預估，即便停戰仍需275天，原油供應才能恢復正常。下半年如果供需仍未恢復，戰前的產能過剩狀況持續得到緩解，就會比較好，但整體而言仍要觀察局勢變化。

東聯 遠東集團 半導體

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