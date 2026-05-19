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原油期 謹慎操作

經濟日報／ 記者周克威整理

中東緊張情勢推升原油風險溢價，疊加IEA最新報告警告，全球原油供給缺口恐延續至第4季，實體供應鏈受阻風險，持續為油價下檔提供極為強韌的支撐底氣，促使布蘭特原油穩居100美元大關之上。

美國CPI與PPI數據，也受油價上行影響；雖整體4月CPI年增率衝上3.8%、PPI月增率高達1.4%，但細究數據，CPI中的核心服務項目通膨明顯升溫，而PPI的服務價格亦大漲1.2%。這份通膨成績單殘酷地揭露原油飆漲的成本，已不僅止於能源商品本身，而是實質外溢至核心服務業與企業的「主動調價」。

通膨攀升可能逼迫聯準會「維持高利率更久」甚至「重啟升息」。從FedWatch數據看，市場甚至開始押注2027年有重啟升息機率；若未來重啟升息，高昂企業借貸成本勢必將反過來侵蝕美國實體經濟，引發未來原油需求萎縮的衰退隱憂。

總結而言，在美伊雙方達成實質停火與海峽解封前，油價難以出現大幅度回落；但戰事目前也無進一步擴大跡象。預期原油將維持劇烈的高檔震盪格局，操作務必嚴控保證金水位，慎防突發性政治頭條與宏觀定價的來回洗盤。（永豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

通膨 中東 聯準會

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