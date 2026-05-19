大聯大首季營運創高 估第2季續強每股獲利挑戰4元

IC通路廠大聯大今天召開法說會，財務長袁興文表示，受惠AI浪潮持續演進，帶動雲端服務供應商及企業端AI基礎建設需求大幅擴張，大聯大第1季營運表現優於預期，展望第2季市場需求維持強勁。

大聯大第1季營收新台幣3165億元，季增23.9%，年增27.2%；歸屬母公司淨利55.48億元，季增95.1%，比去年同期大幅成長1.92倍，營收、獲利改寫歷史新高，單季每股純益3.3元。

根據大聯大第2季財測，以新台幣31.6元兌1美元為匯率假設基礎，預估合併營收落在3450億元至3650億元，毛利率介於4.25%至4.45%；預估稅後淨利61.47億元至68.24億元，皆比第1季再成長，換算每股盈餘介於3.65元至4.06元，挑戰4元大關。

袁興文表示，AI浪潮推升AI伺服器、通用型伺服器、高效能儲存、高速互連、記憶體、電源管理，及網通零組件等強勁拉貨動能，是大聯大今年主要營運動能來源。