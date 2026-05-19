聽新聞
0:00 / 0:00
基本面多點開花 敬鵬股價起飛原來是這原因
汽車板大廠敬鵬（2355）19日由於受惠汽車市場回溫、及跨足工業電子逐漸有成，激勵市場買盤蜂擁搶進，帶動股價異軍突起、開高走高，迅速亮燈強鎖漲停，漲停價63.4元攀本波反彈波段高峰。
法人指出，由於歐美日客戶在「由油轉電」的過程中，面臨成本過高及安全規格堅持，導致電動車銷售不順，進而回頭強化燃油車產品線，帶動汽車市場回溫；另一方面，積極布局工業電子、航太、通訊等領域也開始貢獻營收。
再加上低軌衛星業務逐漸開花結果，使得敬鵬在基本面明顯出現變化下，將帶動今年獲利大幅成長。富邦投顧預估敬鵬今年每股稅後純益（EPS）將由去年的1.6元大增八成至2.88元，因而受到市場矚目，吸引追價買盤駐足。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。