友通法說會／前四個月BB值1.8 樂觀今年全年營收雙位數成長

工業電腦廠友通（2397）19日舉行法說會。2026 年第1季營運表現較前一季改善，主要受惠子公司營運效益變動影響淡化，加上高價值產品比重提升，帶動毛利率與獲利表現回升。展望後市，友通指出，前四個月BB值1.8，全年來看，友通目前接單狀況良好，今年全年營收非常有機會達成雙位數成長。

展望第2季，歐美醫療與國防相關專案機會可望延續成長動能，持續推動產品組合與獲利結構優化。

友通指出，公司正持續從傳統嵌入式硬體供應商，轉型為 AI 邊緣基礎架構與解決方案賦能者，聚焦建構可部署於真實場域的 AI 邊緣基礎架構。透過工業級系統、AI 邊緣運算平台與可快速整合的應用平台，友通結合生態圈夥伴，加速不同 AI 應用場域的整合與規模化部署。尤其在醫療、國防、工業自動化與關鍵基礎設施等高可靠性應用領域，市場更加重視系統穩定性、長生命周期供貨與可信賴供應鏈能力，有利友通持續深化高價值市場布局。

友通 2026 年第1季合併營收為新台幣 30.31 億元，第1季 EPS 為 0.76 元；累計前四月營收達 42.66 億元，年增 23.66%。公司表示，第1季成長動能主要來自美國工業自動化需求，以及亞洲地區在國防、通訊與強固邊緣運算相關應用的布局，同時，AI 市場需求正從單純算力競爭，逐步轉向實際部署能力競爭，包含系統穩定性、熱設計、應用導向架構、長生命周期支援與全球供貨能力等關鍵能力。

友通以嵌入式運算、智能自動化與網路安全三大事業為核心，延伸邊緣運算、AI 算力與 AI 邊緣基礎建設相關商機。嵌入式事業將持續深化 AI 邊緣基礎架構（AI Edge Infrastructure）與強固邊緣運算（Rugged Edge Computing）布局，聚焦高可靠性與長生命周期應用市場，支援工業自動化、醫療、國防通訊與交通等場域需求，並持續提升系統級產品與應用導向平台比重。

智能自動化事業持續深化 AI 智動化與智慧製造相關布局，並透過關鍵模組整合能力，拓展機器人與自動化應用市場。網路安全事業持續深耕既有企業與關鍵基礎設施市場，並聚焦高效能運算、資安設備與 AI 基礎建設相關應用機會。

友通表示，隨著 AI 應用從 PoC 階段逐步進入實際部署，市場需求已從單純算力競爭，轉向系統穩定性、應用導向設計、部署效率、長生命周期與供貨穩定等關鍵能力。公司將以「強固可靠、最適算力、高可部署性設計」作為 COMPUTEX 2026 展出主軸，攜手生態圈夥伴推動邊緣AI解決方案，聚焦工業自動化、醫療、國防與公共安全等關鍵任務型應用市場。