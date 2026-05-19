全年無淡季 法人大幅調高金像電獲利預估及目標價

金像電（2368）第1季獲利創新高，受惠伺服器及高階交換器需求暢旺，法人預估第2季營收可望季增近兩成，全年無淡季，未來隨擴產效應逐漸顯現，高度成長態勢不變，大幅調高獲利預估值及目標價。

法人分析，金像電第1季營運淡季不淡，毛利率34.8%，較前一季及去年同期提升，加上費用管控得宜，營益率26.9%，每股稅後純益（EPS）6.8元，改寫單季新高紀錄。

展望第2季，隨通用伺服器、AI伺服器及高階交換器需求強勁，尤其美系 ASIC主力客戶出貨開始放量，法人預估金像電營收季增近兩成，且預期第3季訂單及出貨量更大，全年來看，除12月有盤點因素較不確定外，全年營運無淡季。

獲利方面，雖然上游原料CCL價格調漲，但因產能吃緊，大多數客戶及新料號可反應成本，配合毛利率較佳的AI相關產品出貨，產品組合優化及規模效益等，法人估計毛利率持續攀升至36.2%，獲利可望再創單季新高。

法人指出，金像電泰國廠第1季已開始小賺，優於預期，5月產能以產值計算拉升至6億元，進度雖較原預期10億元慢，但下半年單月13億元或以上規畫目標不變。

此外，一廠二期完成後，金像電開始著手規畫二廠，預計2027年下半年貢獻，估計產值規模有機會再翻倍。