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美系外資調高評等、兩檔當紅主動式ETF大買+三利多 聯電飆26年新高
聯電（2303）挾著利多往上衝，19日一度衝達120.5元， 寫2000年4月以來、逾26年的新高價，統計今年來，聯電股價翻倍漲，漲幅達144.67%，光是計算5月來的漲幅則達55.88%。
聯電股價一路走高，推升的力道包括三大利多、兩檔當紅的主動式ETF大買，加上美系外資上調目標價，將聯電評等由中立調升至買進，目標價138元； 美系外資認為，AI基礎設施建設不僅帶動先進製程，也產生強大的外溢效應，顯著推升對電源管理 IC（PMIC） 與連接晶片等成熟製程產品的需求，預期2027年下半年將出現成熟製程產能短缺，聯電將受惠。
聯電的買盤還來自2檔當紅的主動式ETF，主動統一升級50（00403A） 及主動統一台股增長（00981A）同步大買聯電；另外，聯電還有三大利多加持，包括跟英特爾的合作題材、成熟製程漲價效益、布局先進封裝、矽光子等新技術。
聯電19日以112.5元開高後一度衝達120.5元，為2000年4月以來的新高價，盤中漲幅逾2%。
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