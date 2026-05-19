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ABF載板供給缺口持續擴大 外資上修欣興及南電目標價

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美系大行針對 ABF 載板族群給予正向展望，欣興（3037）維持買進，目標價上修至1,225元（以2027年51x P／E評價），2026-2027年每股稅後盈餘（EPS）預估11.62／24.03元；南電（8046）維持買進，目標價上修至1,275元（(以2027年54x P／E評價），2026-2027年EPS預估11.52 /23.78元；臻鼎-KY（4958）升評至買進，目標價上修至570元（以2027年25x P／E評價），2026-2027年EPS預估13.76 / 21.11元。

美系大行指出，AI運算需求強勁（含 GPU、ASIC 及網路相關晶片）推升ABF載板供需缺口，預估至2030年短缺將擴大至22%。 由於新產能擴張需至少兩年才能量產，短期供應緊縮難解，券商預期供需失衡將推動ABF載板價格在2026年上漲 15-20%，2027年更將面臨20%以上的漲幅，為供應商帶來強勁的定價與毛利率順風。此外，客戶為確保業務連續性正尋求分散供應來源，如臻鼎-KY正積極爭取Google TPU載板認證，並在中國大陸AI晶片載板市場取得進展，有利於帶動評價重估。

南電 欣興 EPS

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