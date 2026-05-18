微星充電樁通過極端實測

微星（2377）積極拓展AI伺服器與AIoT產品商機，該公司攜手汎武電機，旗下Eco系列充電樁通過嚴苛的「極端耐候實測」。實測證實，微星產品不僅在機殼密封防護表現卓越，其內部的絕緣性能與運作穩定度，更能完全適應台灣多雨潮濕的特殊氣候，為場域營運商與居家車主提供最高等級的安全保障。

該公司並持續開拓非個人電腦市場，降低個人電腦（PC）價量齊跌的衝擊。

微星第1季稅後純益34.1億元，季增109%，年增217%，表現亮麗；第1季每股稅後純益（EPS）為4.04元，去年第4季EPS為1.93元，去年同期為1.27元。顯示該公司轉型至AI與AIoT等其他產品，陸續看到成效。

微星董事長徐祥之前表示，今年受到記憶體等上游零組件供貨減少的影響，將導致微星PC產品出貨量降低，但是透過提升平均出貨單價（ASP），優化產品組合與毛利率等，整體業績還會持平。

他舉例說，今年整體PC出貨量將衰退10%，加上遊戲用的顯示卡供給也少了很多，記憶體價格又上漲了一倍以上，微星跟著調整終端售價，至少漲15%到30%，因此，雖然出貨數量衰退10%，但提升中高階產品出貨，不做低階產品，讓營收慢慢成長，同時，選擇高毛利的產品，來維持獲利與毛利率。

至於AI伺服器方面，徐祥說，微星在AI伺服器比較晚進來，2024年才得到輝達認證，2025年陸續出貨，目前出貨順利，出貨以輝達MGX平台為主，去年整體成長有50%到100%，預估今年也是一樣，未來將朝向中高階的HGX平台發展，未來成長可期。

微星2025年產品營收占比，零組件部門（例如板卡等）占50%。系統部門（例如桌機筆電顯示器等）占42%。其他（例如伺服器等）占8%。至於營收地區來源，美洲地區占25%、歐洲與中東區38%、亞太區37%。