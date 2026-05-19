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聯發科 瞄準逾六個月

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

聯發科（2454）、群聯（8299）近期在AI巨浪推升下，產業後市與股價展望成為市場吸金焦點。隨著AI技術從資料中心快速外溢至邊緣運算及高速存儲，兩大台股指標廠各擁基本面題材，長線多頭格局清晰。

IC設計龍頭聯發科在最新法說會中調升營收展望，預估2026年AI ASIC（特殊應用晶片）營收將翻倍跨越20億美元大關。受惠全球雲端服務供應商（CSP）對AI基礎設施建置的急迫需求，法人預估2027年總潛在市場（TAM）將擴大至700億至800億美元。

儘管短期手機市場面臨零組件成本壓力，但聯發科智慧邊緣平台表現強勁，且下半年全新2奈米旗艦級SoC晶片將問世，外資與投信近期大舉反手買超，股價一度問鼎4,000元大關後，因過熱而小幅修正，18日再次展開攻勢。

記憶體控制晶片大廠群聯則站穩在由AI驅動的NAND Flash超級循環浪潮之巔。受惠高毛利的PCIe Gen5 SSD控制晶片與企業級存儲模組出貨量暴增，加上公司策略性建立的龐大低價庫存利益持續兌現，市場預期群聯2026年合併營收將挑戰千億大關，全年EPS更具備上看80元的爆發實力。

隨著NAND Flash市場報價在原廠保守擴產下維持高檔，群聯毛利率可望寫下歷史新頁，股價在基本面與高獲利的保護傘下，極具備評價上修的想像空間。

權證發行商建議，隨著聯發科、群聯等高價科技股的股價波段波動加劇，波段操作的難度隨之增加，投資人若看好兩大指標股的長線續航力，又希望兼顧資金運用效益、避免投入過大部位，建議挑選價外15％內、剩餘天數超過六個月以上的認購權證參與行情。

聯發科 群聯 營收

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