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國巨 押價內外10%
國巨*（2327）受惠外資大升目標價至650元，吸引市場買盤追捧，激勵昨（18）日股價開高走高，近午盤時即亮燈強鎖漲停，漲停價501元攀本波反彈高峰，表現強勢亮眼。
AI伺服器機櫃對被動元件使用量大幅提升，積層陶瓷電容供需環境正在轉趨緊俏，且預期2026年下半年供給緊張程度將進一步惡化，使得國巨*有望成為承接日韓龍頭轉單外溢效應的最大受惠者。
外資滙豐證券據此上調國巨*今明兩年每股稅後純益年增率各5%、20%，基於獲利持續成長，建議「買進」，目標價增至650元。權證發行商建議，若看好國巨*表現，可選價內外10%內，距到期日逾五個月相關認購權證布局。（凱基證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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