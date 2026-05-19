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群聯 兩檔活跳跳
群聯（8299）第1季財報超標，加上毛利較高的AI系統模組占比持續提升、具原廠供貨優勢，法人看好，未來可望擺脫景氣循環股既定印象，上修獲利預估值及目標價。
群聯4月營收202.0億元，再締新猷，隨NAND Flash市場供不應求，且第1季底庫存較前一季翻倍，足以因應需求成長，法人預估第2季營收可望季增逾五成。
法人分析，群聯策略布局擺脫景氣循環思維，憑藉大量研發資源，除現有controller及eSSD模組打進AI供應鏈，客製化能力亦可因應AI伺服器快速迭代，提供客戶IP、ASIC等完整方案，未來AI系統模組占比將增至50%以上。
權證發行商建議，可買進價內外10%內、距到期日逾五個月相關認購權證，擴大獲利空間。（台新證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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