技嘉強攻電腦展 AI 業績將躍增

技嘉（2376）強攻今年台北電腦展（COMPUTEX 2026），將在現場展示完整涵蓋端到端的人工智慧基礎建設產品與全方位解決方案，即從AI伺服器到邊緣運算平台等所有AI領域，在強攻AI領域之下，今年AI相關業績可望三位數成長。

技嘉昨（18）日不畏大盤下挫，逆勢上揚，收盤時上漲4元，收330.5元，成交量3.85萬張。

技嘉表示，隨著AI應用從模型訓練邁向大規模推論，看好算力展現的關鍵已不再侷限於建置傳統資料中心，而是在於是否能快速且有效率地反應市場需求並維持穩定部署。該公司致力於協助企業打造模組化且能持續運作擴展的架構，以突破當前產業在實際落地時的關鍵實作瓶頸。

技嘉指出，將以三個面向，詮釋AI發展的關鍵階段所需的重要運算環境。一是模擬與驗證後可部署的資料中心整合。二是可快速導入各類環境運作的模組化叢集架構。三是實際運作、持續產出價值的AI系統。

同時，AI基礎建設的最終價值必須體現在生活場景中，今年也將展示AI模型如何在模擬環境中訓練與驗證，並實際部署至實體機器手臂，執行高精度的即時作業。