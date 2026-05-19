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旺矽 挑逾五個月
旺矽（6223）營運再攀高峰，受惠AI、高效能運算及先進封裝趨勢成形，今年第1季財報表現亮眼，單季營收達39.33億元，毛利率衝上59.45%歷史新高，EPS達12.53元，呈「三率三升」強勁多頭格局。加上4月營收以14.85億元再創單月新高，且成本次MSCI全球標準指數台股唯一新增成分股，市場籌碼與基本面高檔共振。
展望後市，法人指出，隨全球高階晶片測試需求擴張，旺矽的高階垂直探針卡與MEMS探針卡產能維持滿載並積極擴產，訂單能見度佳，今年營運將逐季走高，全年獲利創高可期。
權證發行商建議，投資人若看好旺矽後市，可挑選價外10％內、剩餘天數逾五個月的認購權證參與波段行情。（元大證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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