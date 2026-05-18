晶豪科4月 EPS 6.32元

大立光創辦人林氏家族所屬的茂鈺控股公司罕見出手買自家股票之際，昨（18）日也破天荒因遭列注意股票，應主管機關要求，公告自結4月財務數據，單月稅後純益18.31億元，年增88.5%，每股純益13.95元。

2026-05-19 01:28