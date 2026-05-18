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晶豪科4月 EPS 6.32元
利基型記憶體廠晶豪科（3006）遭列注意股票，昨（18）日應主管機關要求，公布自結4月歸屬母公司業主淨利18.48億元，較去年同期大增逾14倍，單月每股純益6.32元。
晶豪科4月單月獲利直逼今年首季獲利九成，反映記憶體市況火熱、報價走揚與利基型產品供給吃緊效應。
晶豪科4月合併營收46.34億元，月增53%，年增349%；稅後純益18.48億元，年增1,429%，每股純益6.32元。相較營收年增逾三倍，獲利增幅明顯放大，凸顯利基型記憶體在報價上行時，獲利彈性快速擴大。
記憶體近期市況明顯轉熱，多家廠商高層紛紛看旺後市，認為AI帶動的記憶體需求已不同於過去PC、手機循環，產業正進入更長周期的供需緊俏階段。
業界普遍認為，未來一年半至兩年供不應求態勢明確，主因AI推論需求同步帶動記憶體與儲存需求成長。
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