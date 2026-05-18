邁科搶 AI 伺服器散熱財

散熱廠邁科（6831）積極布局AI資料中心散熱市場商機，目前已在中國大陸、越南兩地同步擴產，藉此承接更多AI ASIC散熱訂單，挹注營運成長。

邁科表示，今年所需產能已準備就緒，不僅有助分散供應鏈風險、強化四大北美雲端服務供應商（CSP）客戶交付能力，也為未來承接更多ASIC與高階網通設備訂單奠定基礎，後續營運具持續成長空間。

據統計，微軟、亞馬遜、Google母公司字母（Alphabet）與Meta等四大北美CSP的2026年資本支出合計約達7,000億美元，持續加碼AI基礎建設，帶動產業發展如火如荼展開。

在北美業者積極自研ASIC架構下，ASIC AI伺服器出貨占比預計提升至27.8%，邁科已切入國際指標性CSP大廠ASIC AI伺服器散熱供應鏈，隨ASIC平台出貨占比持續攀升，有助該公司AI散熱產品出貨動能同步增長。

邁科5月起開始出貨CSP大客戶新機種散熱產品，隨新平台逐步放量，將推動公司營運進入新一輪成長循環，法人預期，本季營收將呈現先蹲後跳態勢。

產品結構方面，邁科CSP大客戶新機種初期出貨以氣冷散熱產品為主，下半年液冷散熱產品導入後，產品組合進一步升級。由於液冷產品單價及毛利率較高，法人預期將帶動該公司下半年營收、獲利明顯優於上半年。