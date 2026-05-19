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光聖迎光纖漲價商機 AI 需求火熱 訂單能見度看到年底

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導
光聖總經理張英華。林薏茹／攝影
光聖總經理張英華。林薏茹／攝影

AI市場需求持續火熱，運算平台商機大增之際，傳出光纖產能短缺，法人指出，美國雲端服務供應商（CSP）大搶光纖，導致光纖交期大幅延長到近一年，較以往倍數成長，隨著光纖訂單暢旺，主攻高芯數光被動元件的光聖（6442）同步受惠。

業界指出，各大CSP瘋狂投入AI基礎建設，今年前五大北美CSP資本支出將突破7,000億美元，創新高，不僅帶動運算平台需求大增，光纖採購數量也遠超於當前市場供給。

業界傳出，由於AI基礎建設訂單強勁，全球光纖產能已經出現供給短缺，醞釀新一波漲價熱潮。

業界人士表示，過去光纖市場主要依靠電信市場規格升級或新標案推動，使得光纖產能長期並未大幅擴產，不過，AI基礎建設從去年開始大量採用光纖作為水平擴展（Scale-out）後，開始讓光纖供給持續吃緊。

今年光纖全球產能告急，交期最長達到一年，未來光纖更將從水平擴展延伸到垂直擴展（Scale-up），使得供給將可能更加吃緊。

光纖需求暢旺下，主攻高芯數的光纖跳接線供應商光聖同步受惠。法人指出，光聖受惠北美CSP大廠訂單強勁效應，訂單能見度直達今年底左右，伴隨漲價商機加持，光聖下半年業績成長動能可望明顯優於上半年。

光聖高芯數規格產品已經推進到6,912芯，為全球前五大高芯數產品供應商之一，目前美系CSP正與光聖合作開發新世代13,824芯的更高芯數產品線，雖然短時間還未能貢獻業績，但象徵隨著美系CSP推出更高規格的運算平台及交換器之後，光聖後續商機望持續擴大。

法人看好，光聖今年業績可望保持雙位數成長動能，並改寫歷史新高。

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