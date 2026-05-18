快訊

這植物全株對貓劇毒…恐成喵星人殺手！新北動保處推居家植物紅綠燈

又一間違法錄影！君綺美形診所手術室查獲監視器 罰50萬停業半年法辦

恭喜！謝京穎生了 張書偉雙胞胎女兒誕生小名曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

技嘉受惠於Neo Cloud需求高 大和及大摩將目標價調高到422元、375元

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

技嘉（2376）在15日舉行法說，財報大幅優於法人預期。外資法人認為技嘉受惠於新興雲端服務商（Neo Cloud）需求強大，紛紛調高目標價。大和資本將目標價從260元調高到422元，投資評等從「持有」上調兩級到最高級「買進」；摩根士丹利（大摩）將目標價從295元上調到375元，維持中立評等。

大和指出，技嘉受惠於AI伺服器需求，第1季稅後純益比大和預估高出53%，比市場共識預估高出46%；第1季營收比大和及市場預估高出5-9%；毛利率提升1.7個百分點至12%，反映消費電子產品獲利能力提升。

大和分析，技嘉是企業 AI 伺服器需求的主要受益者。由於雲端服務供應商（CSP）的推論需求持續大幅成長，CSP的資源分配策略正從繪圖處理器（GPU）伺服器，轉向特殊應用IC（ASIC）與CPU伺服器，以支撐不斷擴張的推論工作負載並提升效率。

大和將技嘉2026–2027年的獲利預估上調34–42%，以反映今年第1季的財報及 AI伺服器的貢獻增加；本益比從13倍調高到15倍；今年伺服器營收上調到3,750億元，整體營收預估為5,005億元，每股稅後純益（EPS）預估為29.675元。

大摩則指出，技嘉第1季毛利率比大摩預估高出2.6個百分點，比市場共識高出2.1個百分點；營業利益比大摩預估高出76%，較市場共識高出 56%。雖然技嘉第1季財報遠優於法人預估，但大摩認為這與部分買方的預期一致，因為技嘉股價兩周來已上漲20%，遠勝於大盤同期間的6%漲幅。

大摩認為，技嘉今年的伺服器總營收將年增近70%，達3,500億元。但隨著出貨量增加，客戶的議價能力提升，技嘉毛利率可能面臨壓縮。而且，記憶體及其他零組件價格上漲，可能影響下半年個人電腦（PC）與PC周邊產品表現。因此，大摩對技嘉仍維持中立評等。

大摩 技嘉 伺服器

延伸閱讀

緯創、漢唐 權證四檔閃金光

全球PCB產值衝千億美元！AI伺服器、800G交換器點火

記憶體瘋狂！SanDisk一年漲3600% 分析師竟然說：還不算貴

技嘉AI動能噴發！2026獲利大爆發

相關新聞

櫃買中心徵才報名 最後一天

櫃買中心今年度擴大徵才，將招募會計審計、財務金融、業務企劃、法務、建築與裝修規劃、資安稽核、資安技術、應用系統開發、主機管理等九類專業領域人才。

台積電處分世界持股 交易金額244.11億元

台積電（2330）處分部分世界（5347）先進股權，於18日公告，以每股160.6元價格，處分15.2萬張，總價為244.11億元。

技嘉受惠於Neo Cloud需求高 大和及大摩將目標價調高到422元、375元

技嘉（2376）在15日舉行法說，財報大幅優於法人預期。外資法人認為技嘉受惠於新興雲端服務商（Neo Cloud）需求強大，紛紛調高目標價。大和資本將目標價從260元調高到422元，投資評等從「持有」上調兩級到最高級「買進」；摩根士丹利（大摩）將目標價從295元上調到375元，維持中立評等。

智邦多路衝業績

台股網通營收王兼EPS王智邦（2345）股東會營業報告書出爐，董事長黃國修表示，今年持續創新研發，卡位次世代規格，搶進1.6T高階交換器、AI解決方案及光交換器，並發揮ODM、JDM、開放基礎架構和戰略技術等四大支柱策略，衝刺業績。

科技重磅盛事 搶鏡

台股延續高檔震盪，盤面資金輪動快速。法人指出，接下來重量級股東會、瑞銀亞洲投資論壇、台北國際電腦展（COMPUTEX）、蘋果WWDC等重磅盛事連發，大立光（3008）、上銀等相關概念股可望吸引買盤匯聚，帶領多頭再攻42,000點。

AI、高速運算系統整合技術躍上檯面 台積挺 iVR 愛普、精材衝

台積電於今年技術論壇台灣場次定調，iVR（整合式電壓調節器）為AI／高速運算（HPC）系統整合重要技術。業界看好，台積電積極推動iVR，愛普（6531）、精材等相關夥伴同步受惠，中長期營運動能可期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。