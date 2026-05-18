技嘉受惠於Neo Cloud需求高 大和及大摩將目標價調高到422元、375元

技嘉（2376）在15日舉行法說，財報大幅優於法人預期。外資法人認為技嘉受惠於新興雲端服務商（Neo Cloud）需求強大，紛紛調高目標價。大和資本將目標價從260元調高到422元，投資評等從「持有」上調兩級到最高級「買進」；摩根士丹利（大摩）將目標價從295元上調到375元，維持中立評等。

大和指出，技嘉受惠於AI伺服器需求，第1季稅後純益比大和預估高出53%，比市場共識預估高出46%；第1季營收比大和及市場預估高出5-9%；毛利率提升1.7個百分點至12%，反映消費電子產品獲利能力提升。

大和分析，技嘉是企業 AI 伺服器需求的主要受益者。由於雲端服務供應商（CSP）的推論需求持續大幅成長，CSP的資源分配策略正從繪圖處理器（GPU）伺服器，轉向特殊應用IC（ASIC）與CPU伺服器，以支撐不斷擴張的推論工作負載並提升效率。

大和將技嘉2026–2027年的獲利預估上調34–42%，以反映今年第1季的財報及 AI伺服器的貢獻增加；本益比從13倍調高到15倍；今年伺服器營收上調到3,750億元，整體營收預估為5,005億元，每股稅後純益（EPS）預估為29.675元。

大摩則指出，技嘉第1季毛利率比大摩預估高出2.6個百分點，比市場共識高出2.1個百分點；營業利益比大摩預估高出76%，較市場共識高出 56%。雖然技嘉第1季財報遠優於法人預估，但大摩認為這與部分買方的預期一致，因為技嘉股價兩周來已上漲20%，遠勝於大盤同期間的6%漲幅。

大摩認為，技嘉今年的伺服器總營收將年增近70%，達3,500億元。但隨著出貨量增加，客戶的議價能力提升，技嘉毛利率可能面臨壓縮。而且，記憶體及其他零組件價格上漲，可能影響下半年個人電腦（PC）與PC周邊產品表現。因此，大摩對技嘉仍維持中立評等。