豐興（2015）盤價止步連四平，昨（18）日鋼筋、廢鋼同步調高，每公噸上漲200元，引發市場連動，多家鋼筋跟進同步提價。豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情穩中偏弱，美國大船廢鋼與日本2H廢鋼無報價，美國貨櫃廢鋼持平為每公噸364美元，澳洲鐵礦砂由112.3美元下跌為111.1美元。

昨天豐興業務會議拍板，廢鋼、鋼筋每公噸漲200元，結束連續四周平盤走勢；另型鋼價格平盤。上市鋼廠主管表示，豐興重新啟動漲勢，主要反映國際廢鋼成本續居高檔，尤其亞洲小鋼胚行情近期轉強，逐漸形成對區域條鋼價格的新支撐力量。

從國際原料行情觀察，今年以來全球廢鋼行情與過去「急漲急跌」不同，呈現高檔震盪整理格局，代表原料供應端仍偏緊。