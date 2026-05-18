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商億2026年營運審慎樂觀

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

高端家具製造廠商商億-KY（8482）表示，2026年營運將採取「精準行銷」與「彈性生產」雙軌並進策略，在持續拓展非美市場、擴大客戶基礎下，對今年整體營運維持審慎樂觀看法。

針對核心大客戶，商億指出，公司提供「專屬設計線」服務，並透過JIT（即時生產）優勢，協助客戶降低庫存成本，以換取更穩定的訂單份額。同時，產品線也由室內沙發延伸至高端戶外家具，開拓新的成長動能，並持續維持業界領先的極速交期。

商億表示，透過數位化訂單管理系統，實現從「下單到出貨」的全流程透明化，強化對高端客製化訂單的承接能力，並加強內部泡棉、木架與五金件的自產比例，降低對外部供應鏈的依賴，藉此控制成本。

海外布局方面，商億表示，除持續深耕北美市場外，也同步拓展歐洲、日本及中國大陸等主要經濟市場，藉此分散北美市場的政治與經濟風險。

其中，公司已鎖定英國、德國及澳洲的高端連鎖家具通路，期望降低對單一美國市場的依賴。

美國 高端

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