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聯友金屬躍居千金股

經濟日報／ 記者宋健生任君翔／台中、台北報導
聯友金屬董事長顏文良。照片／業者提供
聯友金屬董事長顏文良。照片／業者提供

美中稀土爭奪戰再成焦點，昨（18）日推升聯友金屬-創（7610）盤中衝上漲停、收盤突破千元大關，成為首家創新板、稀有金屬族群的千金股，相關供應鏈業者包括華鉬、天弘化、康普、美琪瑪等，也同受矚目。

美中稀土、稀有金屬之爭，持續外溢到在AI、半導體製造上相對關鍵的稀有金屬資源，包括鉬、釩、鈷等都是成為爭奪標的。聯友金屬昨收1,030元，上漲82元，寫下歷史新高價。

聯友金屬為再生鎢、鈷生產大廠；華鉬生產高純度的鉬、釩等金屬；天弘化則生產硫酸鈷。這類金屬都是發展AI、半導體不可或缺的戰略金屬，其中「鉬」更是中國大陸稀有金屬管制標的之一。

鉬在先進製程中（如3奈米以下、GAA架構）因具備優異導電性與低電阻特性，被視為取代傳統鎢（W）或銅（Cu）晶線互連的關鍵材料。美中晶片戰愈演愈烈，國際半導體大廠對於非中系戰略金屬鏈的黏著度就愈高。

2025年2月，中國大陸宣布稀土禁令，對鉍、鉬、銦、鎢等25種稀有金屬及相關技術實施出口管制。由於川習會後稀土之爭議題再起，也是這一波助攻聯友金屬登千金的關鍵推手，聯友金屬半年內股價強漲十倍，最受矚目。

美中會後，美國原期待中國大陸對稀土鬆綁，並發布相關聲明，唯大陸商務部上周六（16日）的聲明中，對稀土議題隻字未提，與白宮版本存在明顯落差，顯示大陸對稀土管制並未鬆綁，也等同預告新一輪稀土、稀有金屬爭奪大戰再起。

美中科技戰打的火熱，讓原本隱身在產業背後的特殊金屬躍升為鎂光燈焦點。作為專攻高純度鉬金屬與釩產品的關鍵大廠華鉬，正積極切入半導體與大型儲能供應鏈，營運動能顯著轉強，受到矚目。

華鉬受惠於國際鉬價走強，加上戰後重建與基礎建設需求帶動，連續三個月呈年月雙增走勢，4月營收不但創單月歷史新高，前四月營收亦創同期新高，反映出市場對於鉬、釩等戰略資源的需求不僅存在，且正在快速放量。

法人指出，過去鉬金屬多用於傳統鋼鐵與合金的添加劑，但華鉬的營運天花板正在被美中科技戰與AI浪潮重新定義。

中國加大對稀土及關鍵金屬（含鉬、銻等）的出口管制；全球半導體與先進製造供應鏈為了「去中化」，開始將目光轉向非中系的特殊金屬純化與加工廠，華鉬作為非中系高純度鉬金屬的指標供應商，具備強烈的轉單與戰略替代優勢。

半導體 稀土

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