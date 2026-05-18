美伊衝突以來，荷莫茲海峽封閉造成油價走高，推升通膨增溫預期，並影響今年整體降息機率，因而導致黃金期貨由高點回落。當市場預期通膨因地緣政治與能源價格而再度反撲時，聯準會延後降息的觀望氣氛推升美債殖利率，進而對金價形成實質壓制。

黃金期貨3月中起面臨顯著回檔，但全球各大央行購金依舊是一大核心買盤。但隨近期美國公布CPI與PPI雙雙超出預期，導致市場看法逐漸由原先的「今年不降息」調整成「可能需要再次升息」。看法劇烈轉變，對大宗商品市場帶來重擊，也可能使黃金期貨在短期內面臨新一輪拋售潮，進而再次向下測試低點。

雖市場氛圍已由原先的「沒有利多」轉變成更嚴峻的「利空情境」，但黃金長線邏輯並未遭到徹底破壞。因此在歷經這波短線充分修正後，中長線依然具備極高的配置價值，但短線打底的整理時間，仍須視油價走勢與通膨數據的演變進行動態評估。

若投資人想參與黃金行情，皆可透過台灣期貨交易所推出的「黃金期貨契約（GDF）」與「台幣黃金期貨契約（TGF）」進行操作，可以此靈活調整多空部位。然而期貨交易具備高槓桿特性，進場前務必審慎評估自身風險承受度。

（統一期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。