近期全球金融市場震盪加劇，除美股高檔波動擴大外，匯率與期貨市場也開始出現明顯的避險傾向。尤其在國際油價維持高檔、美國原油庫存持續下降，及AI產業快速擴張帶動能源需求升溫下，市場原本對於聯準會降息的樂觀預期正逐漸受到挑戰，資金流向也開始出現重新配置跡象。

美元指數近期強勢，反映市場對高利率環境可能延續更久的擔憂；亞洲貨幣則普遍承壓，新台幣匯率同樣受外資動向與美元升值影響，呈現偏弱格局。目前市場最大問題，在於過去一年資本市場普遍建立在「通膨降溫、聯準會降息、AI帶動科技成長」的預期上，如今能源供給問題可能成為新變數。

在此情況下，美元資產吸引力提升，美債殖利率維持高檔，資金回流美元，對期貨市場而言，近期原油、黃金與美債期貨波動同步升高。原油期貨反映市場對供給風險的擔憂，而黃金則受避險需求支撐。

整體來看，當前市場正逐漸從過去單純的資金行情，轉向更重視基本面與供給面的階段。未來除觀察聯準會利率政策外，能源價格、原油庫存以及全球電力供應狀況，都可能成為牽動匯率與期貨市場的重要因素。在AI浪潮持續擴張之際，能源問題恐將成為影響全球金融市場的新核心風險。

（永豐期貨提供）

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