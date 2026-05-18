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台指期 外資空單大減

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股昨（18）日開低收低，終場大跌280點、跌幅0.68%、收在40,891點；台指期下跌191點、至40,807點，逆價差為84.82點。期貨商表示，台指期在跌破月線前，預期呈現震盪整理格局，整理後仍有機會再向上攻高。

台指期淨部位方面，三大法人昨日淨空單減少4,768口至3,723口，其中外資淨空單大減5,967口至44,996口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少4,261口至2,288口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單縮減，股期雙市操作不同調；自營商選擇權淨部位，目前以買買權和買賣權作布局。近月選擇權籌碼呈現樂觀，賣權OI大於買權OI差距為2.5萬餘口，買權賣權OI增量皆為積極，目前選擇權多方依舊表態。

群益期貨（6024）表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月選樂觀布局，整體籌碼面略為樂觀。技術面上，台股昨日留下影線K棒，目前在月線不被跌破下，短線拉回仍可以樂觀操作。

台新期貨認為，台指期昨日受美股修正影響，開盤跳空開低於月線之下，隨後在低接買盤的進場拉抬下收斂跌幅，終場以紅K棒作收。目前指數上檔短期均線雖然有轉為下彎跡象，但仍力守於月線之上，因此指數在跌破月線前，預期呈現震盪整理格局，整理後仍有機會再向上攻高。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，昨日5月買權最大OI落在43,500點，賣權最大OI落在35,000點，5月第四周周三結算的買權最大OI落在44,000點，賣權最大OI落在37,000點。

整體來說，市場現在還停留在「AI提高生產力、通膨下降、聯準會降息」的舊邏輯，但如果能源價格重新進入長期上升趨勢，整個劇本可能完全反過來，因此，未來需留意市場資金的風險偏好。

台指期 逆價差 選擇權

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