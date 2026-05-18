快訊

賴總統明就職滿2年 憲政首例總統彈劾案今投票

避免疫情醫療崩壞重演…23家「核心照護醫院」上路 強化防疫分級

聽新聞
0:00 / 0:00

易發衝獲利 聚焦三板塊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

易發（6425）昨（18）日舉行股東常會，雖然去年營運虧損，在以資本公積彌補虧損後，並承認以公積配發0.5元的配息案。2026年營運，易發將聚焦先進封裝、矽光子與智能物流三大應用。

針對半導體與光電產業製程設備，易發董事長羅文進強調，今年將聚焦先進封裝、矽光子與智能物流三大板塊。首先，於FOPLP檢測設備搶占先機，針對FOPLP的玻璃基板缺陷，打造智慧化AOI方案。透過創新多角度/多光源取像技術與 GPU+AI演算法，將檢測速度躍升6.6倍。

其次，加速 D2WBonding 商品化，預計於第3季完成 D2W Bonding 第一代樣機組裝調試，第4季進入客戶端驗證，積極切入COS 與COP等新興封裝業務版圖。

再者，建立矽光子規模化壁壘，延續與客戶合作成功經驗，開發第二代「量產型」光偶合設備。以及晉升Turnkey 系統務商。

延伸閱讀

國際大廠押寶面板級封裝 東捷、友威科跟著大咬商機

辛耘砸2.52億元入主新群 與山太士三方策略聯盟

面板級封裝夯 正達、TPK 掌握關鍵玻璃基板 成業界新寵兒

台積唱旺AI 提「三層蛋糕」概念 強調未來將朝向三方面整合進展

相關新聞

櫃買中心徵才報名 最後一天

櫃買中心今年度擴大徵才，將招募會計審計、財務金融、業務企劃、法務、建築與裝修規劃、資安稽核、資安技術、應用系統開發、主機管理等九類專業領域人才。

大立光4月每股純益13.95元

大立光創辦人林氏家族所屬的茂鈺控股公司罕見出手買自家股票之際，昨（18）日也破天荒因遭列注意股票，應主管機關要求，公告自結4月財務數據，單月稅後純益18.31億元，年增88.5%，每股純益13.95元。

華通、啓碁 四檔閃金光

馬斯克旗下SpaceX計劃最快將於6月上旬將首次公開發行（IPO）定價，激勵台系相關衛星概念股強勢表態，成為昨（18）日盤面焦點。其中，華通（2313）與啓碁（6285）均亮燈強鎖漲停，表現相當亮麗搶眼。

聯發科 瞄準逾六個月

聯發科（2454）、群聯（8299）近期在AI巨浪推升下，產業後市與股價展望成為市場吸金焦點。隨著AI技術從資料中心快速外溢至邊緣運算及高速存儲，兩大台股指標廠各擁基本面題材，長線多頭格局清晰。

群聯 兩檔活跳跳

群聯（8299）第1季財報超標，加上毛利較高的AI系統模組占比持續提升、具原廠供貨優勢，法人看好，未來可望擺脫景氣循環股既定印象，上修獲利預估值及目標價。

國巨 押價內外10%

國巨*（2327）受惠外資大升目標價至650元，吸引市場買盤追捧，激勵昨（18）日股價開高走高，近午盤時即亮燈強鎖漲停，漲停價501元攀本波反彈高峰，表現強勢亮眼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。