捷創接單看到2026年下半年

捷創科技（7810）副總經理兼發言人鄭文吉昨（18）日表示，自有產品營收貢獻度今年第1季已攀升，訂單能見度達下半年。展望2026年營運可持續成長，毛利率保持五成以上、淨利率二成以上目標。

捷創科技是半導體測試設備工程技術服務商，昨天應永豐金證券邀請舉行線上法說會。捷創科技今年4月營收8,382萬元，同期新高，月增38%，年增82%，累計今年前四月營收2.58億元、年增52.2％。鄭文吉說明，4月營收成長主因原廠裝機需求增加，以及記憶體客戶對設備延壽維修、搬機需求自首季起顯著增加。

鄭文吉表示，自有設備訂單能見度已至下半年，去年接獲半導體大廠台灣廠區訂單，今年陸續接獲海外廠區訂單，將與設備原廠配合出貨。設備服務也承接原廠配件OEM代工訂單，今年接單出貨需求相對暢旺。

捷創科技朝雙軌並進提升營運動能，目標朝設備服務與維修、代理及自有產品兩大業務占比在二、三年後能調整為60％、40％。依目前訂單掌握，估5、6月營收維持5,000至6,000萬元水準，其後月營收維持6,000萬元以上，全年毛利率維持逾50％、淨利率逾20％。