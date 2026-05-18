快訊

賴總統明就職滿2年 憲政首例總統彈劾案今投票

避免疫情醫療崩壞重演…23家「核心照護醫院」上路 強化防疫分級

聽新聞
0:00 / 0:00

捷創接單看到2026年下半年

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

捷創科技（7810）副總經理兼發言人鄭文吉昨（18）日表示，自有產品營收貢獻度今年第1季已攀升，訂單能見度達下半年。展望2026年營運可持續成長，毛利率保持五成以上、淨利率二成以上目標。

捷創科技是半導體測試設備工程技術服務商，昨天應永豐金證券邀請舉行線上法說會。捷創科技今年4月營收8,382萬元，同期新高，月增38%，年增82%，累計今年前四月營收2.58億元、年增52.2％。鄭文吉說明，4月營收成長主因原廠裝機需求增加，以及記憶體客戶對設備延壽維修、搬機需求自首季起顯著增加。

鄭文吉表示，自有設備訂單能見度已至下半年，去年接獲半導體大廠台灣廠區訂單，今年陸續接獲海外廠區訂單，將與設備原廠配合出貨。設備服務也承接原廠配件OEM代工訂單，今年接單出貨需求相對暢旺。

捷創科技朝雙軌並進提升營運動能，目標朝設備服務與維修、代理及自有產品兩大業務占比在二、三年後能調整為60％、40％。依目前訂單掌握，估5、6月營收維持5,000至6,000萬元水準，其後月營收維持6,000萬元以上，全年毛利率維持逾50％、淨利率逾20％。

半導體 營收 發言人

延伸閱讀

捷創：月營收拚逾5千萬元 自有產品比重達30%

保瑞第1季獲利不如預期 法人對後市看法中立

緯創、漢唐 權證四檔閃金光

矽力2026年業績拚增20% 資料中心需求升溫

相關新聞

櫃買中心徵才報名 最後一天

櫃買中心今年度擴大徵才，將招募會計審計、財務金融、業務企劃、法務、建築與裝修規劃、資安稽核、資安技術、應用系統開發、主機管理等九類專業領域人才。

大立光4月每股純益13.95元

大立光創辦人林氏家族所屬的茂鈺控股公司罕見出手買自家股票之際，昨（18）日也破天荒因遭列注意股票，應主管機關要求，公告自結4月財務數據，單月稅後純益18.31億元，年增88.5%，每股純益13.95元。

華通、啓碁 四檔閃金光

馬斯克旗下SpaceX計劃最快將於6月上旬將首次公開發行（IPO）定價，激勵台系相關衛星概念股強勢表態，成為昨（18）日盤面焦點。其中，華通（2313）與啓碁（6285）均亮燈強鎖漲停，表現相當亮麗搶眼。

聯發科 瞄準逾六個月

聯發科（2454）、群聯（8299）近期在AI巨浪推升下，產業後市與股價展望成為市場吸金焦點。隨著AI技術從資料中心快速外溢至邊緣運算及高速存儲，兩大台股指標廠各擁基本面題材，長線多頭格局清晰。

群聯 兩檔活跳跳

群聯（8299）第1季財報超標，加上毛利較高的AI系統模組占比持續提升、具原廠供貨優勢，法人看好，未來可望擺脫景氣循環股既定印象，上修獲利預估值及目標價。

國巨 押價內外10%

國巨*（2327）受惠外資大升目標價至650元，吸引市場買盤追捧，激勵昨（18）日股價開高走高，近午盤時即亮燈強鎖漲停，漲停價501元攀本波反彈高峰，表現強勢亮眼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。