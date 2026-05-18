台特化（4772）昨（18）日召開股東會。展望2026年，台特化指出，AI需求帶動先進製程產能擴充，目標今年營收雙位數成長。未來研發方向更朝原子層沉積（ALD）前驅特化材料努力。

台特化指出，受惠AI加速器與高效能運算 (HPC) 帶動邏輯晶片先進製程產能擴充，高階矽烷原料之剛性需求持續提升，加上併購效應推助，主產品矽乙烷（Disilane）、出貨量預計維持強勁力道，無水氟化氫 (AHF）也將更進一步挹注營收，並投入矽基前驅體類產品研發。

針對2026年營業計畫，台特化於年報中指出，將持續深化技術護城河與戰略結盟。在自主研發與升級部分，將投入矽基前驅體類產品研發，並擴充超微量元素分析實驗室至 ppt （兆分之一）等級。此外，也將致力產能精實化，以自有技術進行產線去瓶頸化，在不大幅增加資本支出的前提下，有效提升矽乙烷產能與毛利。

對於今年預估銷量，主產品矽乙烷因技術升級、產能放大，估維持強勁成長；台特化表示，製程微縮帶動用量倍增，AI PC與AI智慧手機換機循環也挹注需求，加上關鍵客戶先進製程新廠進入量產高峰期，台特化出貨規模估將同步放大。去年通過驗證的新產品無水氟化氫 (AHF)今年營收也可望顯著放大、成為第二成長引擎。