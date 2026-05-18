廌家搶量子、無人機商機

興櫃新兵廌家科技（7915）昨（18）日參加櫃買市場業績發表會，董事長游素冠表示，低軌衛星大客戶持續發射衛星，持續開發衛星新客戶，同時積極布局量子、無人機、醫療及機器人等應用，推升營運成長。

廌家創立於2022年，主要業務為衛星、工業、醫療、車用、高頻高速傳輸等跨域方案設計整合及製造商，資本額4.01億元，去年營收5.88億元，年增711%，毛利率52%，每股純益4.69元。

游素冠表示，廌家的「廌」是古字，有獨角獸的含義，期待成為獨角獸的家，目前廌家產品強打在極端溫度（常溫到低溫負270度）、真空輻射等極端環境下，提供高速傳輸信號連結的設計、多元關鍵部件，產品應用在低軌衛星、量子電腦、無人機、醫療及機器人等。

目前廌家衛星大客戶為美國AST，衛星及大客戶貢獻營收占比約九成。游素冠表示，廌家高速傳輸Cable及串接介面、電池模組在低軌衛星上，線材就像是血管，提供陣列天線串接的線纜、連接器、PCB板，電池模組由太陽能板及蓄電池組成的陣列電池模組。

游素冠觀察，全球政府積極發展量子領域，廌家三年前投入量子電腦線材，目標減少線材數量並整合更多功能，目前與歐洲客戶合作，已二次送樣。

廌家在醫療器械及電子設備搶進脂肪萃取裝置、拋棄式內視鏡；並打入機器人電源控制系統；攜手美國公司，打造無人機功能天線模組與機構工件、5G WiFi頻段測試驗證。

展望後市，游素冠指出，持續拓展低軌衛星新客戶，並期待量子電腦成為下一個發酵的應用布局。