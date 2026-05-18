生技股邁入掛牌高峰期

生技股第2季進入掛牌高峰期，今年第2季共計有11家公司將進入資本市場，其中，三家重量級公司漢康-KY（7827）、圓祥生技分別在上市櫃或興櫃市場掛牌，瀚陽生技也將在本季接棒，生醫掛牌潮一波波，預期將掀起投資市場新一波投資動能。

截至目前包括新藥公司泰宗、安邦生技，再生醫療及基因工程永笙-KY、基米-創等四家公司已在證交所及興櫃市場掛牌；廣達轉投資的醫療AI公司雲象科技也將在20日於創新板上市，其餘的瀚陽生技、漢康-KY、圓祥生技、和迅、 立弘、海昌生技等六家公司也將在第2季上市、上櫃或登錄興櫃。

法人分析，隨著「再生醫療」雙法正式上路，政府今年起大力推動健康台灣深根計畫，再加上生技月7月登場，今年第2季共計有11家公司將進入資本市場。

根據證交所及櫃買中心統計，國內上市櫃生技公司近年來掛牌家數曾在2024年達到15家高峰，較前一年度大增八家，2025年上市櫃掛牌家數共計十家（上市五家、上櫃五家）。業內預期，隨著政府陸續釋出生醫政策利多，不受AI資金磁吸效應影響，2026年生醫族群掛牌家數可能創下新高紀錄，達到20家以上。

今年第2季繼泰宗、永笙-KY、安邦生技、基米-創等公司已經在上市、創新板及興櫃市場掛牌後，本周打頭陣在創新板上市的雲象科技， 將在20日以承銷價25元掛牌。雲象科技深耕數位病理系統建構與AI開發，受惠全球醫療機構數位轉型浪潮，2025年營收年增九成，市場分布台灣、日本及美國等市場。

另有三家重量級公司瀚陽生技、漢康-KY、圓祥生技將掀起第2季掛牌高峰，瀚陽生技發展ADC（抗體藥物複合體）藥物創新平台，漢康-KY發展免疫療法新藥，圓祥生技開發雙特異性抗體新藥，三家公司鎖定的都是新藥研發領域最高端技術，今年下半年都有上億美元的授權題材，已經引發資本市場高度重視。

包括再生醫療公司和迅、 類胡蘿蔔素產品開發公司立弘、以及金可集團旗下醫療級膠原蛋白公司海昌生技等三公司都將在今年6月上櫃，將成為今年第2季進入生技資本市場的第二波生力軍。

泰合生技已在5月上旬通過證交所上市審議，目標今年第3季順利掛牌上市，該公司發展的口溶膜TAH3311，為全世界最暢銷抗凝血藥物的新劑型藥物；數位健康管理公司永悅健康已在今年2月獲證交所董事會通過，目標今年第3季在創新板上市。