快訊

賴總統明就職滿2年 憲政首例總統彈劾案今投票

避免疫情醫療崩壞重演…23家「核心照護醫院」上路 強化防疫分級

聽新聞
0:00 / 0:00

聯陽晶片醞釀漲價

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

IC設計廠聯陽（3014）昨（18）日舉行法說會，公司表示，基於封測與晶圓代工報價調漲，將與客戶討論調整晶片產品售價，以反映成本。

聯陽首季合併營收17.34億元，季增15％，年增0.6％；毛利率57.21％；淨利4.58億元，季增51.1％，年增0.7％，每股純益2.85元。

目前聯陽產品主要應用於PC／NB領域，在其營收結構中，內嵌式控制晶片與輸出入（I／O）控制晶片比重約五成，其次是高速傳輸介面晶片產品線，另外還有頭端DVB-T編碼器等，並努力將既有產品延伸至新應用領域。

針對漲價議題，聯陽指出，去年底封測報價開始上漲，合作的晶圓代工廠也已通知下半年將漲價，該公司會與客戶討論，預期價格應當會有所調整。該公司有兩項產品線，包括影像擷取與系統單晶片，需要配置內嵌式DRAM來暫存。

基於供需市況吃緊，該公司從去年下半開始準備相關庫存，雖然大致充足，但相關內嵌式DRAM價格已上漲約六、七倍之多，這還需要逐步與客戶磋商。

PC／NB應用方面，聯陽表示，終端產品漲價，無可避免將影響買氣，但到4月為止，並未感受到強烈下修的感覺，可能是因為消費者基於漲價預期心理，因此先搶貨，而NB廠也預期晶片後續會漲價，所以在上半年提前拉貨。接下來關鍵點是第3季，需觀察傳統旺季的效應是否發生。

晶片 封測 營收

延伸閱讀

AI晶片催熱MLCC需求 集邦：價格循環進入反轉關鍵點

矽力2026年業績拚增20% 資料中心需求升溫

記憶體價格驚驚漲 小米：旗艦機下半年將破人民幣萬元

宜鼎4月大賺逾三股本

相關新聞

櫃買中心徵才報名 最後一天

櫃買中心今年度擴大徵才，將招募會計審計、財務金融、業務企劃、法務、建築與裝修規劃、資安稽核、資安技術、應用系統開發、主機管理等九類專業領域人才。

大立光4月每股純益13.95元

大立光創辦人林氏家族所屬的茂鈺控股公司罕見出手買自家股票之際，昨（18）日也破天荒因遭列注意股票，應主管機關要求，公告自結4月財務數據，單月稅後純益18.31億元，年增88.5%，每股純益13.95元。

華通、啓碁 四檔閃金光

馬斯克旗下SpaceX計劃最快將於6月上旬將首次公開發行（IPO）定價，激勵台系相關衛星概念股強勢表態，成為昨（18）日盤面焦點。其中，華通（2313）與啓碁（6285）均亮燈強鎖漲停，表現相當亮麗搶眼。

聯發科 瞄準逾六個月

聯發科（2454）、群聯（8299）近期在AI巨浪推升下，產業後市與股價展望成為市場吸金焦點。隨著AI技術從資料中心快速外溢至邊緣運算及高速存儲，兩大台股指標廠各擁基本面題材，長線多頭格局清晰。

群聯 兩檔活跳跳

群聯（8299）第1季財報超標，加上毛利較高的AI系統模組占比持續提升、具原廠供貨優勢，法人看好，未來可望擺脫景氣循環股既定印象，上修獲利預估值及目標價。

國巨 押價內外10%

國巨*（2327）受惠外資大升目標價至650元，吸引市場買盤追捧，激勵昨（18）日股價開高走高，近午盤時即亮燈強鎖漲停，漲停價501元攀本波反彈高峰，表現強勢亮眼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。