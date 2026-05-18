達明 （4585）衝刺機器人事業，據悉，今年將首度在台北國際電腦展（COMPUTEX）與輝達合作展出，並於輝達GTC Taipei攤位大秀其人形機器人「TM Xplore I」，重點介紹其機器人導入輝達最新技術訓練成果，以及落地在產業端的具體應用。

達明緊跟輝達AI技術，業界看好，有望加速其人形機器人業務布局。

達明近年台北國際電腦展多與同為廣達集團的雲達科技一同參展，隨著輝達將AI技術重點轉向實體AI（Physical AI）領域，達明身為台灣少數具有自研機器人能力廠商，今年受邀參加GTC Taipei，是達明首度進駐該活動，主要展出其人形機器人。

據了解，達明今年台北國際電腦展展出內容延續3月參加輝達GTC大會主軸，重點介紹其人形機器人導入輝達最新技術訓練成果，以及落地在產業端的具體應用。

根據達明人形機器人產品規劃藍圖，今年下旬將有升級版推出，目前已依客戶需求，進行相關應用訓練。

達明除將在GTC Taipei展出人形機器人之外，合作夥伴包含勤誠、西門子、廣穎、雲達、凌航、雙數工控、晶翔機電及德州儀器等，也將展出使用達明機械手臂相關應用及產品。

達明前四月營收6.26億元，年增1.27%，為同期新高。

展望2026年，達明董事長何世池表示，全球經濟仍將面臨多項挑戰，主要經濟體政經發展仍有諸多變化，達明以審慎態度快速應變，確保營運穩健。

達明總經理陳尚昊先前指出，今年整體自動化市場大環境雖仍具挑戰，達明憑藉差異化技術與服務優勢，客戶接受度持續提升，對全年營運成長仍具信心。