快訊

賴總統明就職滿2年 憲政首例總統彈劾案今投票

避免疫情醫療崩壞重演…23家「核心照護醫院」上路 強化防疫分級

聽新聞
0:00 / 0:00

上洋搶自主用電商機

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

上洋（6728）昨（18）日舉行法說會，執行長吳國華表示，今年公司引進燃氣發電機跨足新能源，搶攻AI算力數據中心的自主用電商機，目前已掌握相關訂單，預計下半年至明年陸續貢獻營收

吳國華表示，首季在商用空調及新發事業群增長帶動下，營收逆勢年增8%。雖然因各通路海外展店密集投資導致費用攀升，短期獲利有所波動，但在家用空調市場受到景氣低迷影響時，上洋透過全通路布局成功填補缺口，首季空調家電事業群營收年增6.5%，量販與連鎖通路營業額分別成長54%與27%，商用專案市場更成長19%且訂單能見度佳，全年料維持此水準以上。

針對另一獲利核心，吳國華說明，商用洗衣事業群第1季營收年增2.4%，國內外自助洗衣吧等維運與展店持續增長。海外開拓上，吳國華透露已在泰國、越南、印尼、菲律賓與美國西雅圖落地布局。

至於新市場聚焦高端客群與自有設備品牌，旗下「RIV精緻洗衣」首季營業額大增61%；同時加入自有品牌「TAKUROX」設備銷售推向全球。

展望後市，吳國華指出，視為第二成長曲線的新發事業群首季表現強勁，營收大增80.8%。

營收

延伸閱讀

台股驚跌千點力守月線！法人喊免驚：逢回即長線買點

不再只是搜索引擎公司？百度AI營收占比首次過半

華虹單季獲利跳增五倍

全漢斥資10億 越南建廠

相關新聞

櫃買中心徵才報名 最後一天

櫃買中心今年度擴大徵才，將招募會計審計、財務金融、業務企劃、法務、建築與裝修規劃、資安稽核、資安技術、應用系統開發、主機管理等九類專業領域人才。

大立光4月每股純益13.95元

大立光創辦人林氏家族所屬的茂鈺控股公司罕見出手買自家股票之際，昨（18）日也破天荒因遭列注意股票，應主管機關要求，公告自結4月財務數據，單月稅後純益18.31億元，年增88.5%，每股純益13.95元。

華通、啓碁 四檔閃金光

馬斯克旗下SpaceX計劃最快將於6月上旬將首次公開發行（IPO）定價，激勵台系相關衛星概念股強勢表態，成為昨（18）日盤面焦點。其中，華通（2313）與啓碁（6285）均亮燈強鎖漲停，表現相當亮麗搶眼。

聯發科 瞄準逾六個月

聯發科（2454）、群聯（8299）近期在AI巨浪推升下，產業後市與股價展望成為市場吸金焦點。隨著AI技術從資料中心快速外溢至邊緣運算及高速存儲，兩大台股指標廠各擁基本面題材，長線多頭格局清晰。

群聯 兩檔活跳跳

群聯（8299）第1季財報超標，加上毛利較高的AI系統模組占比持續提升、具原廠供貨優勢，法人看好，未來可望擺脫景氣循環股既定印象，上修獲利預估值及目標價。

國巨 押價內外10%

國巨*（2327）受惠外資大升目標價至650元，吸引市場買盤追捧，激勵昨（18）日股價開高走高，近午盤時即亮燈強鎖漲停，漲停價501元攀本波反彈高峰，表現強勢亮眼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。