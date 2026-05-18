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啓碁衝運算 多路進擊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
啟碁董事長謝宏波。聯合報系資料照
啟碁董事長謝宏波。聯合報系資料照

啓碁（6285）董事長謝宏波於股東會致股東報告書指出，產品策略從「通訊」擴展至「運算」，除衛星產品持續強勁成長，並以光交換器（OCS）進軍資料中心市場，同時布局後量子加密（PQC）模組，積極擴大越南墨西哥生產基地布局，持續衝刺成長。

啟碁今年搭上低軌衛星、800G交換器等題材，受到市場關注，昨天不畏台股震盪走跌，逆勢攻上漲停價286元收市、漲26元。

啓碁將於5月28日舉行股東會，將通過營運報告書、盈餘分配並全面改選董事，該公司2025年每股純益6.41元，每股將配發4.3元現金股利。

啓碁深耕網通及通訊領域，涵蓋無線通訊、寬頻網路、低軌道衛星寬頻、車聯網、物聯網、邊緣端基礎設施及高速交換器等解決方案。

近期雖面臨全球經濟放緩、地緣政治風險升溫、美國關稅政策、匯率波動、記憶體供應緊張與漲價、供應鏈重組，以及產業業競爭加劇等挑戰，啓碁截至去年仍連續三年營收突破千億元。

謝宏波表示，將持續拓展全球營運規模，深化AI加值應用與智慧解決方案，鞏固技術優勢與成本競爭力。

近期啓碁產品策略從「通訊」擴展至「運算」，並發展從「終端」至「局端」。通訊領域中，企業級WiFi 6、WiFi 7路由器穩定供貨，低軌衛星維持強勁成長動能。

另外，有線通訊的xPON、高速乙太網路交換機取得實質進展，並加入光收發器，具備低功耗、低延遲的光交換器（OCS），進軍資料中心市場，因應AI時代對高速傳輸與雲端應用的需求。

局端方面，啓碁表示，除O-RAN，推進AI-RAN與5G-A、6G 關鍵技術研發，更搶進「運算」，看準量子破密威脅近在咫尺，攜手策略夥伴，推動後量子加密（PQC）模組。

至於車用領域，除以車用中央處理器為核心，推出全新車用模組，搶進車用直營布局，並推出超寬頻通訊技術和車用運算晶片的「超寬頻車隊管理數位鑰匙」。

近年隨著客戶產品組合調整及供應鏈移轉，啓碁積極擴大越南廠、墨西哥廠的生產規模。

展望2026年，謝宏波表示，全球經濟進入結構轉換期，啓碁持續擴展全球營運規模，並提升產能彈性與跨區協同能力；隨AI資料中心與低軌衛星市場開展，WiFi 7、WiFi 8，5G、後量子加密技術在智慧家庭、企業網路與工業物聯網等應用場域普及，啓碁打造次世代AI網路基礎建設，拓展高成長性與高附加價值產品組合，在快速變動環境中，持續追求成長。

越南 墨西哥 台股

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