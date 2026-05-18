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順達2026年拚績增雙位數

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
順達董事長鍾聰明。聯合報系資料照
順達董事長鍾聰明。聯合報系資料照

電池模組廠順達（3211）董事長鍾聰明於股東會營業報告書指出，今年消費性電子產品市場面臨負成長，但在生成式AI智能產業快速發展下，電池備援電力模組（BBU）仍將是順達主要成長引擎，預計2026年整體營收將年增兩位數百分比，非IT營收占比可望超過五成。

順達將於6月11日召開股東會，並全面改選董事，以及通過配發現金股息11.5元等議案。

鍾聰明於營業報告書中指出，回顧2025年，筆電、平板等消費性市場應用產品（IT）電池模組出貨減少且價格競爭日益激烈，但BBU出貨及營收占比持續增加。

生產布局方面，順達台灣二廠開始啟用，並架設自動線生產BBU外；泰國廠除生產筆電電池模組外，BBU也放量出貨，開始啟用二廠及新承租三廠。

順達2025年營收132億元，年減5%；營業利益12.5億元，年增68%；稅後純益13.8億元，年減48%，每股純益達9.05元，獲利較2024年下滑，主因2024年有大額認列土地處分收益，墊高基期。

展望今年，鍾聰明指出，近年全球經濟深陷貿易衝突、地緣政治及關稅爭議等高度不確定性的環境，造成原物料價格的上漲，部分零組件產能失衡及通膨等影響，將造成今年消費性電子產品市場面臨負成長。

不過，生成式AI智能產業快速發展，引領資料中心相關產業技術需求，BBU仍是順達2026年成長引擎，公司亦將全力完成及擴展資料中心BBU專案相關業務及擴充產能。

鍾聰明預計，順達今年整體營收將年增兩位數百分比，非IT營收可望超過整體業績比重五成，助益毛利率及淨利率。

此外，配合AI資料中心的電力架構走向800V HVDC（高壓直流），順達多項產品正在開發中，預計2027年量產出貨。

營收 BBU

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