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晶豪科自結4月 EPS 6.32元 單月賺進首季近九成

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

利基型記憶體IC設計廠晶豪科（3006）18日公布4月自結數，受惠記憶體市況轉熱、報價走揚與利基型產品供給吃緊，單月獲利大爆發。4月歸屬母公司業主淨利18.48億元，年增1,429%，每股純益6.32元，單月獲利已相當於今年第1季稅後純益20.64億元的近九成，顯示漲價效益與營運槓桿快速反映在獲利表現。

晶豪科4月合併營收46.34億元，月增53%，年增349%；累計前4月合併營收達119億元，年增202%，稅後純益18.48億元，年增1,429%；每股純益6.32元。相較營收年增逾三倍，獲利年增幅度更明顯放大，凸顯利基型記憶體在報價上行時，獲利彈性快速擴大。

記憶體近期市況明顯轉熱，多家記憶體相關業者高層陸續看旺後市，認為AI帶動的記憶體需求已不同於過去PC、手機循環，產業正進入更長周期的供需緊俏階段。業界也指出，未來一年半至兩年供不應求態勢仍明確，甚至2027年、2028年仍可能維持緊繃；AI推論需求同步帶動記憶體與儲存需求成長，DRAM與NAND Flash供需吃緊短期難解，下半年記憶體價格仍有續揚空間。

晶豪科 營收

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