聽新聞
0:00 / 0:00
晶豪科自結4月 EPS 6.32元 單月賺進首季近九成
利基型記憶體IC設計廠晶豪科（3006）18日公布4月自結數，受惠記憶體市況轉熱、報價走揚與利基型產品供給吃緊，單月獲利大爆發。4月歸屬母公司業主淨利18.48億元，年增1,429%，每股純益6.32元，單月獲利已相當於今年第1季稅後純益20.64億元的近九成，顯示漲價效益與營運槓桿快速反映在獲利表現。
晶豪科4月合併營收46.34億元，月增53%，年增349%；累計前4月合併營收達119億元，年增202%，稅後純益18.48億元，年增1,429%；每股純益6.32元。相較營收年增逾三倍，獲利年增幅度更明顯放大，凸顯利基型記憶體在報價上行時，獲利彈性快速擴大。
記憶體近期市況明顯轉熱，多家記憶體相關業者高層陸續看旺後市，認為AI帶動的記憶體需求已不同於過去PC、手機循環，產業正進入更長周期的供需緊俏階段。業界也指出，未來一年半至兩年供不應求態勢仍明確，甚至2027年、2028年仍可能維持緊繃；AI推論需求同步帶動記憶體與儲存需求成長，DRAM與NAND Flash供需吃緊短期難解，下半年記憶體價格仍有續揚空間。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。