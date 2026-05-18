力智逆勢急攻一度亮燈漲停 AI電源題材成台股亮點

電源管理IC廠力智（6719）18日逆勢吸引買盤進駐，股價盤中一度攻上220元漲停價，成為IC設計族群中少數強勢指標。力智暫報216元，上漲16元、漲幅8%。

力智第1季AI應用相關營收占比已突破5%，公司今年目標朝雙位數占比邁進；總經理黃學偉表示，高效能運算（HPC）與AI應用持續推升CPU、GPU功耗需求，電源系統設計朝低電壓、高電流、多相位與高整合度發展，帶動Power Stage與整合型電源解決方案需求提升，並預期第2季營收將呈現季增。

此外，力智Vcore與相關電源IC產品應用於邊緣運算，出貨量穩定成長；Power Switch產品也已導入DPU平台廠商，隨資料中心與AI應用需求升溫，今年出貨量可望逐步成長。市場解讀，雖然筆電、PC與消費性顯卡需求仍受記憶體、處理器價格上揚影響偏保守，但AI伺服器與資料中心電源升級趨勢，成為力智後續營運動能的重要支撐。

法人指出，今日台股大盤重挫，資金多轉向具明確題材與業績成長想像的個股避險，力智受惠AI電源管理、DPU平台導入與第2季營收回升預期，成為盤面強勢焦點。