長鑫存儲 DDR5 規模化量產 與 SK 海力士、三星並列第一梯隊

大陸國產DDR5記憶體正加速在下游模組廠商實現規模化量產和商業落地‌，代表大陸國產記憶體產業鏈正從技術突破邁向大規模應用的新階段。

長鑫存儲作為大陸國內唯一DRAM晶片大規模量產企業，在DDR5技術上取得實質性突破，已發布速率達8000MT/s的DDR5記憶體產品，與SK海力士A-die、三星特選產品並列國際第一梯隊。單顆顆粒容量達24Gb，支援更高密度記憶體模組，適用於AI伺服器、資料中心等大容量場景。

長鑫存儲DDR5已規模化量產，並進入嘉合勁威、光威、金百達等大陸國內模組廠商供應鏈。嘉合勁威日前宣布，其神可（SINKER）品牌DDR5伺服器記憶體模組正式進入量產交付階段，目前產線可滿足大客戶批量備貨和項目定點交付需求；科美等其他大陸國內廠商也基於長鑫記憶體晶片發布面向工業與企業級應用的DDR5產品。

據報導，長鑫存儲LPDDR5X產品速率更達10667MT/s，功耗降低30%，已進入小米、OPPO、vivo等主流手機廠商供應鏈。大陸國產記憶體產業鏈邁向大規模應用新階段，長鑫存儲有望從全球10%市占持續擴張。

儘管大陸國產DDR5在產能和性能上持續突破，但當前全球消費級DDR5市場仍受三星、SK海力士、美光等巨頭主導。由於三大原廠將大量產能轉向利潤更高的HBM（高頻寬記憶體），導致標準DDR5供給緊張，價格持續上漲。在此背景下，大陸國產DDR5的加速落地不僅緩解了部分供應壓力，也為市場提供更具性價比的選擇。

值得注意的是，在大陸眾多手機品牌因記憶體被迫漲價時，華為手機反而逆勢降價搶市占，一個很大的原因便在於華為使用自研麒麟晶片搭配長鑫存儲DDR5，因此不受三星、SK海力士等現貨衝擊。

近期大陸記憶體業有兩利多：一方面是美國政府2月將長鑫存儲與長江存儲從美國防部「中國軍事公司」1260H清單裡除名，儘管技術限制仍存，但有利大陸記憶體進入歐美等主流市場；另一方面，三星逐步退出老舊LPDDR標準市場，為大陸廠商在入門級智慧手機與PC領域創造增長空間。

長鑫存儲母公司長鑫科技近期公開科創板IPO招股說明書（申報稿）顯示，今年前三個月，受到第1季DRAM產品價格快速上漲，公司營收人民幣508億元，年增719.13%；淨利潤人民幣247.62億元；同時預計今年上半年營收人民幣1,100億至1,200億元，年增612.53%至677.31%；淨利潤人民幣500億至570億元。