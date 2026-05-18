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華許最快本周接掌 Fed

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美國聯準會（Fed）準主席華許（Kevin Warsh）預料最快本周宣誓就職，投資人將緊盯他上任後的政策傾向、以及推動改革Fed體制的動向，市場擔心他要減少Fed對外溝通頻率，可能提高不確定性，加劇市場震盪。

聯邦參議院上周已批准華許的Fed主席人事案，但總統川普還沒簽署人事文告，華許也還沒宣誓就職，因此Fed理事會已任命任期已於15日屆滿的主席鮑爾，擔任臨時主席。但鮑爾的臨時主席任期沒有時間限制，引發川普任命的Fed理事鮑蔓與米倫反對，主張應有時間限制，因此米倫投下反對票，鮑蔓棄權。

為免拖延，華許預料最快本周將宣誓就職，但他已矢言要採取不同於鮑爾的溝通方式，包括調整利率點狀圖的發布、Fed官員發表演說的次數、以及決策會後記者會，他更拒絕確認他是否會像鮑爾一樣，在每次決策會議後都主持記者會。

此舉勢必將提高不確定性，讓投資人加強揣測Fed決策前景，從而增添市場動盪。在鮑爾任內，Fed每次決策都會發布決策聲明、他會親自主持每場一到兩小時的記者會，發表過超過160次演講與聲明，並且每季匯整決策官員的經濟與利率預測，允許決策官員進行超過1,000場演講與訪談，妥善對外溝通決策意向。

Fed 鮑爾 華許

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