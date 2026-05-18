中東貨櫃海運價創新高 較美伊戰爭前增逾三倍

隨著荷莫茲海峽依然實質關閉，航運業者被迫透過陸運輸送中東貨物，企業界警告貨物積壓嚴重，且運輸費用額外提高。從上海到波斯灣及紅海線每只20呎貨櫃的運費費率，在15日漲到4,131美元，創新高，比2月底美伊開戰前漲逾三倍。

企業界指出，2月底戰爭爆發時輸往中東的貨物，仍堆積在其他地區港口，甚至遠到印度及莫三比克的港口；各大航商雖積極尋找替代路線，但出口業者將承受每只貨櫃多達數千美元的額外成本，主因為燃料價格上漲，及航運業者急於尋找卡車運能，靠陸運輸送貨物。

馬士基（Maersk）執行長柯文勝表示，已動員「大量的卡車運輸能力」，「沙烏地阿拉伯及伊拉克已經開放大量來自伊拉克、約旦，甚至土耳其的卡車進入」。

地中海航運（MSC）、馬士基、達飛（CMA CGM）及赫伯羅德（Hapag-Lloyd）等航運業巨擘，都已打開從紅海及阿曼灣各港口的卡車運輸路線，包括從沙國的揚布港與阿布都拉國王港，以及阿聯的富吉拉港，通往沙國達曼港、伊拉克巴斯拉港及阿聯傑貝阿里港等路線。

但陸運只能取代一小部分的海運運量。赫伯羅德執行長詹森表示，波灣地區的貿易流量已減少60-80%。業界律師指出，各港口被迫優先運送糧食、醫療設備等必要貨品。

肥料貿易Hexagon集團表示，肥料出貨量通常是30萬至50萬公噸，但每輛卡車的運量太少「已成為物流夢魘」。

Argus媒體公司表示，沙國肥料出口業須用卡車從東部產地運到西岸港口，花14至15小時，估計每公噸運輸成本增加80至90美元。

波斯灣一部分航線的費率已經比之前的高峰回落，因為需求減弱。

在開戰之初，上海到傑貝阿里港的費率曾大漲三倍，達每只40呎貨櫃8,000美元以上，但之後已降到約5,700美元。