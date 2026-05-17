LED封裝廠艾笛森（3591）表示，今年出貨量預計較去年成長10%至20%，主要動能來自車用與感測元件，其中，感測元件目標年底營收占比突破雙位數百分比。

針對產業展望，艾笛森表示，照明產品在經歷中國大陸市場紅海競爭後，目前價格已趨於透明且落底，台灣與大陸供應商皆清楚利潤底線，殺價空間有限。

艾笛森目前照明產品以歐洲及美國市場為主，成品類則涵蓋東南亞、台灣及中南美，特別是台灣室內照明案場訂單更為積極。

在車用領域，艾笛森指出，大陸電動車市場價格競爭激烈，品牌廠開始從國際大廠轉向採用國內封裝元件，為該公司切入大陸品牌供應鏈提供契機。

產品布局方面，車用產品目前占合併營收約48%，感測元件則約占6%。艾笛森強調，感測元件是下半年的發展重點，除了傳統光傳輸產品，正積極布局D-ToF紅外線產品與高功率IR，應用範圍延伸至無人機對地測距、高亮度探照燈模組等領域，目前相關產品正持續送樣與認證中。