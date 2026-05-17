全漢斥資10億 越南建廠

電源廠全漢（3015）強化全球布局，斥資逾10億元新建越南廠，聚焦低軌衛星、網路通訊電源、AI伺服器電源等商機，預計2027年第2季投產，為後市營運蓄積新動能。

全漢為利基型電源大廠，深耕PC、網通、工業電源等應用，董事長鄭雅仁表示，越南廠設立全方位電源生產基地，全面導入高度自動化技術以優化生產製程，提升生產品質與製造效率，為全球客戶提供卓越、更具競爭力的優質製造服務。

受惠網通及工業電腦等需求升溫，全漢首季營運回溫，單季營收30.45億元，季增7%，年增0.4%，在產品組合優化帶動下，毛利率提升至17.94%，為七季來高點，業外來自匯兌收益及按公允價值衡量金融資產利益合計5,578萬元，挹注稅後純益達6,975萬元，季增35%，年增86%，每股純益0.37元。

目前全漢全球產能布局包括中國大陸深圳、無錫、東莞及台灣等地。因應地緣政治，全漢斥資逾10億元打造越南新廠，並於本月16日舉行封頂儀式。

全漢越南新廠占地2.2萬平方公尺，預計布建十條新生產線，並導入自動化技術與智慧製造系統，優化製程結構，瞄準低軌衛星、AI伺服器電源、邊緣運算等商機，最快2027年第2季前投產。

全漢去年每股純益1.86元，董事會通過擬超額配息2.2元，並訂6月16日除息，以15日收盤價49.45元計算，殖利率約4.4%。

除本業營運穩健，全漢業外投資也相當多元，包括轉投資UPS大廠旭準，持股逾2,800張，並持有佳必琪股票逾1萬張。在股利業外收益加持下，法人預期，全漢今年第3季獲利將攀全年高峰。全漢不評論法人預估財務數字。