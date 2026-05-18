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科技重磅盛事 搶鏡

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股延續高檔震盪，盤面資金輪動快速。法人指出，接下來重量級股東會、瑞銀亞洲投資論壇、台北國際電腦展（COMPUTEX）、蘋果WWDC等重磅盛事連發，大立光（3008）、上銀等相關概念股可望吸引買盤匯聚，帶領多頭再攻42,000點。

統一投顧董事長黎方國、兆豐投顧董事長李秀利認為，台股短線漲多，修正技術面乖離，多空籌碼有效換手，有利行情健康發展，尤其AI投資泡沫疑慮緩解，雲端巨頭資本支出強勁，企業獲利上修將支撐中長多續航。

第一金投顧董事長黃詣庭、台新投顧總經理黃文清表示，統計台股近十年於520後上漲機率高，短線操作選股不選市，除關注國內外政經變數及輝達財報外，未來幾周將有多項重磅盛事陸續登場，成為行情整理後多頭再攻一波的有利憑藉。

台股進入股東會旺季，包括鴻海、聯電、華邦電、國巨*等電子權值股，及多檔千金股都將於5月底前舉行，公司高層對於AI產業下半年營運展望、訂單能見度，或新產品開發進度等，都是法人及股東關注焦點。

瑞銀集團預計5月25至29日舉辦亞洲投資論壇，本屆擴大舉辦規模，除總體政經情勢發展觀點外，與會的多家台股上市櫃公司及日、韓、陸等重量級企業釋出的AI前景及產業訊息動見觀瞻。

2026年台北國際電腦展將於6月2日至5日盛大展開，聚焦AI運算、機器人與智慧移動、次世代科技等主題，輝達執行長黃仁勳及英特爾、高通、安謀等科技大廠高層都將登台演講，全新AI伺服器架構及AI代理發展趨勢，將是熱門話題，技嘉、上銀等將成短多聚焦點。

蘋果WWDC預計6月9日至13日舉行，可望發布iOS 27、iPadOS 27、macOS 27等系統更新，並推出Mac、iPad、Apple TV等硬體新品，法人看好有助鴻海、大立光、玉晶光等股價動能。

大立光 上銀 黃文清

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