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智邦多路衝業績

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

台股網通營收王兼EPS王智邦（2345）股東會營業報告書出爐，董事長黃國修表示，今年持續創新研發，卡位次世代規格，搶進1.6T高階交換器、AI解決方案及光交換器，並發揮ODM、JDM、開放基礎架構和戰略技術等四大支柱策略，衝刺業績。

智邦將於6月11日舉行股東會。黃國修強調，持續投資新時代網路基礎設施的核心能力，更拓展技術覆蓋AI時代下的「計算和存儲」。

智邦搭上AI熱潮，推升AIDC交換器、AI加速器模組等訂單需求強勁，去年營收2,483.2億元，每股純益47.13億元，雙創歷史新高；今年首季毛利率19.55%，每股純益14.92元，是歷來最強第1季，優於市場預期。

智邦認為，2025年是高速成長並且收穫頗豐的一年，更是該公司從網通設備廠轉型為領先技術與服務供應商的關鍵一年。迎向高速及高品質的技術迭代，智邦為自己也為客戶取得快速切入市場的先機，並成為提供高階硬體與開放式軟體網路基礎設施供應商。

智邦強調，今年將發揮ODM（原廠委託設計製造）、JDM（共同開發製造商）、開放基礎架構部門和戰略技術投入、合作的四大支柱戰略；並拓展網絡之外和AI計算相關的技術和產品，以開放網路及計算平台打造創新解決方案，搶進企業及電信客戶。

智邦目前主要客戶包含網路設備供應商、超級運算系統供應商、網路服務提供商，並擴展到AI、機器學習基礎設施提供商市場。過往企業和電信曾是智邦業務增長的主要動能，近年則以AI驅動的客戶為主，未來將持續搶進企業及電信客戶，而品牌發展將是未來關鍵領域，將擴大品牌業務的滲透率。

ODM 智邦 營收

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