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世芯私募案亞馬遜將再次參與 法人估今年EPS大幅成長至122元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
世芯-KY（3661）私募案，亞馬遜將再次參與。美聯社
世芯-KY（3661）私募案，亞馬遜將再次參與。美聯社

世芯-KY（3661）私募案，亞馬遜將再次參與，分析師表示，以每股認購價格4,239元計算，亞馬遜此次共斥資23.62億元投資世芯-KY；亞馬遜此次參與世芯私募後，持股比重從0.28%升高至1%。

市場法人指出，亞馬遜旗下AWS為世芯-KY最大客戶，約占2026年營收約80%以上，亞馬遜參與世芯-KY私募具指標意義，私募閉鎖期3年，顯示雙方未來合作關係更為緊密。

受惠於為北美第一大客戶設計的N3 AI加速器將邁入放量出貨階段，帶動絕大部分的營收於今年下半年認列，業績成長動能預計將從第2季開始增溫，預期將明顯高於第1季，特別是從5、6月起，量產營收將有明顯的跳升，單月營收將在第3季中旬達到高峰，且此營收動能將延續至明年下半年，其中，今年第3、4季獲利將高於第2季。

分析師表示，世芯-KY今、明年營收將會大幅成長，主要是北美大客戶新世代產品N3 量產和下一代設計合作，預計營收將從第2季開始顯著躍升；車用業務ADAS方面，預計產品將從2026年開始成為第2大營收貢獻。下一代產品的開發已在進行中，確保營收連續性並為業務帶來強勁動能，直到2028年下，預估世芯-KY今年每股獲利（EPS）可大幅成長至122 元。

世芯 亞馬遜 營收

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